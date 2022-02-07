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Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatyasporda Marius Sumudica ile yollar ayrıldı
Marius Sumudica

Süper Lig'de yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak Yeni Malatyaspor'da görev yapan Rumen hoca Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.

14 Ekim 2021 tarihinde Malatyaspor'un başına geçen Sumudica, 16 karşılaşmada görev yaptı. 0.75 puan ortalaması yakalayan Rumen çalıştırıcı; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Malatyaspor bu süreçte 15 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü. Yeni Malatyaspor şu anda ligde son sırada yer alıyor.

  • "Yönetimin çözmesi gerekiyor"
  • Süper Lig’in 24. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Takımın içindeki problemleri yönetimin çözmesini bekliyoruz. Uzun zamandır maaş almayan oyuncularımız var. Böyle bir takımın hocası olmak kolay değil" ifadelerin kullanmıştı.

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Marius Sumudica: “Takımın içindeki problemleri yönetimin çözmesi gerekiyor”
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