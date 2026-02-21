Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig maçında Fatih Terim sürprizi

Süper Lig maçında Fatih Terim sürprizi

14:1621/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Fatih Terim ve kızı Merve Terim Çetin
Fatih Terim ve kızı Merve Terim Çetin

Teknik direktör Fatih Terim, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Eyüpspor-Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni konuk etti.

Mücadeleyi takip edenler arasında teknik direktör Fatih Terim de yer aldı. Terim, Başkent ekibinde göreve gelen teknik direktör Levent Şahin’i ilk resmi maçında yalnız bırakmadı.

Şahin, teknik adamlık kariyerinde Fatih Terim ile birlikte A Milli Takım, Galatasaray ve Al Shabab kulüplerinde çalıştı.


Fatih Terim’e Kasımpaşa’da kızı Merve Terim Çetin de eşlik etti.




#Süper Lig
#Gençlerbirliği
#Levent Şahin
#Fatih Terim
#Eyüpspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BURSA kura çekiliş sonuçları 2026 isim listesi! 500 bin konut BURSA TOKİ kazananlar tam isim sorgulama ekranı