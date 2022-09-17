Spor ÖZET | Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa
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ÖZET | Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk ekip, zorlu mücadeleyi Hadergjonaj ve Bahoken'in golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 90+9. dakikada Mrsic kaydetti. Ümraniyespor - Kasımpaşa maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig özet: Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa
Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk ekip, zorlu mücadeleyi Hadergjonaj ve Bahoken'in golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 90+9. dakikada Mrsic kaydetti. Ümraniyespor - Kasımpaşa maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa maç özeti izle

13. dakikada Celina'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Orkun, yakın direk dibinde uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

35. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fall, kaleci Orkun Özdemir'den sıyrıldıktan sonra yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.

36. dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, ortaya yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+1. dakikada Avounou'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Umut Nayir'in sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

45+2. dakikada Celina'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

49. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Stephane Bahoken ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

52. dakikada Stephane Bahoken ile Antonio Mrsic arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Stephane Bahoken. Yarı alanın ortalarından HangiKredi Ümraniyespor takımı oyuna başlayacak.

84. dakikada Stephane Bahoken ile Kasımpaşa farkı 2'ye çıkarıyor.

90+9. dakikada Antonio Mrsic, farkı 1'e indiren golü atıyor.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona eriyor.
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