Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

12:1319/12/2025, الجمعة
G: 19/12/2025, الجمعة
Hakem Alper Akarsu
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:


Bugün:


20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova


Yarın:


14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi


17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz


20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın


21 Aralık Pazar:


14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe


20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol


20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu


22 Aralık Pazartesi:


17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan


20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler




