Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova
Yarın:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21 Aralık Pazar:
14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu
22 Aralık Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler