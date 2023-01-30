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Spor

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 2 mücadele başlayacak. 22. haftada görev yapacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı kurullardan Merkez Hakem Kurulu, hakemleri açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:23 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Haftanın hakemleri belli oldu.

Haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri Merkez Hakemler Kurulu tarafından açıklandı.


Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
  • 31 Ocak Salı 17.00 Alanyaspor - Sivasspor: Yiğit Arslan 20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan

  • 1 Şubat Çarşamba
  • 17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu 17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek 20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın 20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

  • 2 Şubat Perşembe 17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk 17.00 Kayserispor - Başakşehir FK: Kadir Sağlam 20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık


#Haftanın Hakemleri
#Süper Lig
#22. Hafta
2 saat önce
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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı
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