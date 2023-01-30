Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 2 mücadele başlayacak. 22. haftada görev yapacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı kurullardan Merkez Hakem Kurulu, hakemleri açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
12:23 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Haftanın hakemleri belli oldu.
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri Merkez Hakemler Kurulu tarafından açıklandı.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
31 Ocak Salı
17.00 Alanyaspor - Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan
1 Şubat Çarşamba
17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın
20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
2 Şubat Perşembe
17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk
17.00 Kayserispor - Başakşehir FK: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
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