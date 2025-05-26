Süper Lig'de 37. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 32 gol atıldı. Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Galatasaray, İzmir'de Göztepe'yi mağlup etti. Fenerbahçe ise konuk olduğu Hatayspor karşısında yenilgi yaşadı. Ligde 3.'lük yarışında olan Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'a kaybederken, Samsunspor ise Trabzonspor deplasmanından 1 puanla döndü. Karadeniz ekibi 61 puana yükselirken, Beşiktaş 59 puanda kaldı.