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Süper Lig'de 37. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 37. hafta maç sonuçları ve puan durumu

23:5326/05/2025, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak
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Süper Lig 37. hafta maç sonuçları ve puan durumu
Süper Lig 37. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası tamamlanırken, ligden düşen son takım Bodrum FK oldu. İşte Süper Lig'in 37. haftasında alınan sonuçlar ve güncel puan durumu.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 32 gol atıldı. Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Galatasaray, İzmir'de Göztepe'yi mağlup etti. Fenerbahçe ise konuk olduğu Hatayspor karşısında yenilgi yaşadı. Ligde 3.'lük yarışında olan Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'a kaybederken, Samsunspor ise Trabzonspor deplasmanından 1 puanla döndü. Karadeniz ekibi 61 puana yükselirken, Beşiktaş 59 puanda kaldı.


Bodrum FK, Kayserispor deplasmanında sahadan 1 puanla ayrılırken, Alanyaspor'un kazanmasıyla birlikte küme düştü. Yeşil-beyazlılar, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından lige veda eden 4. takım oldu.


Haftanın maçları ve sonuçları:

Eyüpspor - Antalyaspor: 2-1

Göztepe - Galatasaray: 0-2

Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-2

Konyaspor - Alanyaspor: 1-2

Trabzonspor - Samsunspor: 2-2

Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-2

Başakşehir - Adana Demirspor: 2-3

Kayserispor - Bodrum FK: 1-1

Hatayspor - Fenerbahçe: 4-2


SÜPER LİG 37. HAFTA PUAN DURUMU




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