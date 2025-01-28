Süper Lig'de bir ayrılık daha: Tecrübeli hocanın görevine son verildi

Kasımpaşa'da Hakan Keleş ile yolların ayrılmasından sonra Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı. Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın görevine son verdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:
"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."