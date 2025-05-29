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Süper Lig'de cuma günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'de cuma günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

17:2629/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
DHA
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Ligde oynanacak maçlardan 3'ünün hakemi belli oldu.
Ligde oynanacak maçlardan 3'ünün hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle:


Yarın:


20.00 Antalyaspor - Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya) ALİ YILMAZ


20.00 Kasımpaşa - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan) SARPER BARIŞ SAKA


20.00 Galatasaray - Başakşehir (RAMS Park) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

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