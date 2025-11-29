Süper Lig 14. haftasında Gaziantep FK sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi eflatun-sarılılar 2-1 kazandı.

Mücadelenin 90+5. dakikasında Gaziantep FK, Boateng ile farkı 1'e indirdi. Bu pozisyonda yaşananlar futbol sahalarında ender görülen goller arasına girdi.

Gaziantep FK'nın geliştirdiği atak sonrası top orta sahaya uzaklaştı. Ardından ceza sahası içerisinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Hakem Ömer Tolga Güldibi oyunu devam ettirdi.

Kırmızı-siyahlıların yeniden geliştirdiği atakta tartışma içerisine giren iki futbolcuyu ayırmaya giden Eyüpspor file bekçisi Felipe kalesini boşalttı.

Oyunun devam ettiği esnada büyük bir hata yapan Brezilya eldiven topu ağlarında gördü.

Eyüpsporlu oyuncular gol kararına itiraz etse de hakem orta noktayı gösterdi ve maç bu skorla sonuçlandı.