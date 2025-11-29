Yeni Şafak
Süper Lig'de enteresan anlar: Kaleci tartışmayı ayırmaya giderken golü yedi | VİDEO

19:1829/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Gaziantep FK'nın attığı gol pozisyonunda yaşananlar.
Gaziantep FK'nın attığı gol pozisyonunda yaşananlar.

Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanan Gaziantep FK - Eyüpspor maçının son dakikalarında futbol sahalarında ender görülecek bir gol pozisyonu yaşandı. Tartışmayı ayırmaya giden Eyüpspor kalecisi Felipe topu ağlarında gördü. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig 14. haftasında Gaziantep FK sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi eflatun-sarılılar 2-1 kazandı.


Mücadelenin 90+5. dakikasında Gaziantep FK, Boateng ile farkı 1'e indirdi. Bu pozisyonda yaşananlar futbol sahalarında ender görülen goller arasına girdi.


Gaziantep FK'nın geliştirdiği atak sonrası top orta sahaya uzaklaştı. Ardından ceza sahası içerisinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Hakem Ömer Tolga Güldibi oyunu devam ettirdi.


Kırmızı-siyahlıların yeniden geliştirdiği atakta tartışma içerisine giren iki futbolcuyu ayırmaya giden Eyüpspor file bekçisi Felipe kalesini boşalttı.


Oyunun devam ettiği esnada büyük bir hata yapan Brezilya eldiven topu ağlarında gördü.


Eyüpsporlu oyuncular gol kararına itiraz etse de hakem orta noktayı gösterdi ve maç bu skorla sonuçlandı.


İşte yaşananlar:


