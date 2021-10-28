Spor Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayacak 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

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Haber Merkezi AA
Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı
Son olarak Beşiktaş-Galatasaray derbisini yöneten Fırat Aydınus, bu hafta Konyaspor-Fenerbahçe maçına atandı.

Süper Lig'de maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın

  • 20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi

  • 13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
  • 16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
  • 16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
  • 19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar

  • 13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
  • 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
  • 19.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi

  • 20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
  • 20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

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