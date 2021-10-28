Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın
- 20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
30 Ekim Cumartesi
- 13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
- 16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
- 16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
- 19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
31 Ekim Pazar
- 13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
- 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
- 19.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
1 Kasım Pazartesi
- 20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
- 20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
Haftanın hakemleri👇 pic.twitter.com/dmC650vYon
Haftanın hakemleri👇 pic.twitter.com/dmC650vYon— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 28, 2021