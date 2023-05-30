Süper Lig'de küme düşme hattında iki takım kaldı

Süper Lig'in 36.haftasında oynanan maçlarda küme düşme hattında kritik maçlar oynandı. Oynanan maçlar sonrasında Kasımpaşa, Alanyaspor, Sivasspor, Ankaragücü ve Antalyaspor kümede kalmayı garantiledi. Kalan iki maç sonunda evinde Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan Giresunspor ile Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor'dan biri ligden düşen son ekip olacak.