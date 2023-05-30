Süper Lig'de küme düşme hattında iki takım kaldı

Küme düşme hattında kritik iki hafta
Süper Lig'in 36.haftasında oynanan maçlarda küme düşme hattında kritik maçlar oynandı. Oynanan maçlar sonrasında Kasımpaşa, Alanyaspor, Sivasspor, Ankaragücü ve Antalyaspor kümede kalmayı garantiledi. Kalan iki maç sonunda evinde Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan Giresunspor ile Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor'dan biri ligden düşen son ekip olacak.
İstanbulspor avantajlı
İstanbulspor 35 puanda, 34 puanlı Giresunspor'un 1 puanda önünde yer alıyor. İstanbulspor önümüzdeki hafta Gaziantep FK ile oynayacağından doğrudan 3 puan alırken, son hafta küme düşmesi kesinleşen Ümraniyespor ile karşılaşacak. Giresunspor ise gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olurken son hafta Antalyspor'u ağırlayacak.