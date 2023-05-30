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Spor

Süper Lig'de küme düşme hattında iki takım kaldı

Süper Lig'in 36.haftasında oynanan maçlarda küme düşme hattı şekillenmeye başladı. Ligin bitimine iki hafta kala ligden düşecek son takım İstanbulspor veya Giresunspor olacak.

23:01 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Küme düşme hattında kritik iki hafta

Küme düşme hattında kritik iki hafta

Süper Lig'in 36.haftasında oynanan maçlarda küme düşme hattında kritik maçlar oynandı. Oynanan maçlar sonrasında Kasımpaşa, Alanyaspor, Sivasspor, Ankaragücü ve Antalyaspor kümede kalmayı garantiledi. Kalan iki maç sonunda evinde Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan Giresunspor ile Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor'dan biri ligden düşen son ekip olacak.

İstanbulspor avantajlı

İstanbulspor 35 puanda, 34 puanlı Giresunspor'un 1 puanda önünde yer alıyor. İstanbulspor önümüzdeki hafta Gaziantep FK ile oynayacağından doğrudan 3 puan alırken, son hafta küme düşmesi kesinleşen Ümraniyespor ile karşılaşacak. Giresunspor ise gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olurken son hafta Antalyspor'u ağırlayacak.




#Süper Lig
#Giresunspor
#İstanbulspor
26 dakika önce
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