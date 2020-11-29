Süper Lig'de yaprak dökümü: Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.
Haber MerkeziDHA
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Erzurumspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında Erzurumspor Yönetimi bir toplantı gerçekleştirdi.
Yapan toplantı sonrasında Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. 54 yaşındaki hocayla bu sezon 9 karşılaşmaya çıkan Erzurumspor; 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde 9 puan toplayan Erzurumspor, 17. sırada yer alıyor.
Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile 13 Mart 2020 tarihinde 1. Lig'deyken anlaşmış ve Süper Lig'e çıkmışlardı.
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