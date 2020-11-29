Süper Lig'de yaprak dökümü: Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Erzurumspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında Erzurumspor Yönetimi bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapan toplantı sonrasında Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. 54 yaşındaki hocayla bu sezon 9 karşılaşmaya çıkan Erzurumspor; 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde 9 puan toplayan Erzurumspor, 17. sırada yer alıyor.

Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile 13 Mart 2020 tarihinde 1. Lig'deyken anlaşmış ve Süper Lig'e çıkmışlardı.

Erzurum'da 4 gol var, kazanan yok Süper Ligin 10. haftasında BB Erzurumspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.Ev sahibi ekibin gollerini, 29. dakikada Kaan Kanak ve 89. dakikada Ricardo Gomes kaydetti. Konuk takımın golleri, 60. dakikada Veysel Sarı ve 65. dakikada Gökdeniz Bayraktar'dan geldi.Naldo oyundan atıldıErzurumspor'un ikinci golünde Antalyaspor'un tecrübeli stoperi Naldo, topa elle yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.2-2 eşiklikle sona eren mücadele sonrası Antalyaspor puanını 10'a, Erzurumspor ise 9'a yükseltti. Galatasaray Rize deplasmanında farklı kazandı



