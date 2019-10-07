Süper Lig'in 7. haftasında VAR'sız puan durumu

Süper Lig'in 7. haftası sona ererken en çok tartışılan konu VAR oldu. Gerek iptal ettiği kararlar gerek verilmeyen goller derken, ilk 7 haftada en çok konuşulan VAR uygulaması oldu. Peki Süper Lig'de VAR uygulanmasaydı, puan durumunda nasıl bir değişiklik olurdu?

7. haftada neler oldu?

Süper Lig'in 7. haftası birbirinden önemli karşılaşmalara şahit oldu. Fenerbahçe Kadıköy'de Antalyaspor'a 1-0 mağlup olurken; Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından 0-0 beraberlikle dönerek 1 puanın sahibi oldu.

Çalkantılı bir süreçten geçen Beşiktaş Vodafone Park'ta lider Alanyaspor 2-0 mağlup etti ve milli araya moralli girdi.

Trabzonspor ise Rize deplasmanında geriden gelerek mücadeleyi 2-1 kazanırken; Başakşehir'de Gaziantep deplasmanından aynı skorla 3 puan ile ayrıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında oluşan puan durumu şu şekilde;

VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?

Eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'de VAR kararı uygulanmadığı taktir de oluşan puan durumunun nasıl olacağını açıkladı. VAR uygulanmasaydı; Denizlispor, Gençlerbirliği ve Kayserispor 2 puan daha fazla alacaktı.

Beşiktaş ve Göztepe 1'er puan daha fazla alacakken; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un puanlarında bir değişiklik olmayacaktı.

VAR olmasaydı en zararlı kulüp Gaziantep FK olacaktı. Gaziantep'ten 4 puan silinecek ve 7 puanda kalacaktı. Alanyaspor ve Ankaragücü'nden 2, Antalyaspor'dan ise 1 puan silinecekti.