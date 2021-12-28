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Süper Lig'in ilk devresine Karagümrüklü oyuncu damga vurdu

Süper Ligde 2021-2022 sezonunun ilk yarı maçları tamamlandı. Trabzonspor devreyi 46 puanla lider tamamladı. Gol krallığı yarışında ise Karagümrük'ün forveti Alexandar Pesic zirvede.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin ilk devresine Karagümrüklü oyuncu damga vurdu
Süper Lig'in ilk devresi sona erdi

Süper Lig'de 19 hafta geride kaldı. Ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor 46 puan topladı. En yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'a 7 puan fark atan bordo-mavililer bu sezon birçok ilkede imza attı. Bir diğer zirve mücadelesi de gol ve asist krallığında yaşandı. İlk devrenin en çok gol atan oyuncusu Aleksander Pesic, en çok asist yapan oyuncusu ise Edin Visca oldu.

Aleksander Pesic bu sezon Karagümrük formasıyla 11 gol kaydetti
Aleksander Pesic bu sezon Karagümrük formasıyla 11 gol kaydetti

Trabzonspor Süper Lig tarihine geçti

ilk devrede 46 puan toplayan Trabzonspor, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puanlık rekorunu kırarak, ilk yarılar itibarıyla en fazla puan toplayan takım oldu. Geçtiğimiz sezon 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig’in ilk yarısında Beşiktaş, oynadığı 20 maçta 44 puanı hanesine yazdırmıştı. 1995-96’da Trabzonspor 44, 1996- 97’de Galatasaray 44, 1988-89’da Beşiktaş 44, 1987-88’de Galatasaray 43 puan toplayarak sezonların ilk yarıları itibarıyla en yüksek puan toplayan ekipler olmuştu.

Trabzonspor bu süreçte 19 maçta; 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor'un hücum üçlüsü göz dolduruyor

Trabzonspor’da 8 oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı. Cornelius, 9 golle takımın en golcü oyuncusu oldu. Yunan futbolcu Bakasetas 7, Nwakaeme de 6 golle takımına katkı sağladı. Djaniny 5, Abdülkadir Ömür 3, Hamsik ve sezonu sakatlanarak kapatan Gervinho 2’şer, Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Karadeniz ekibinin bir golü de rakip takımın kendi kalesine attığı golle geldi. Trabzonspor’da Cornelius, Bakasetas ve Nwakaeme, Süper Lig’in en iyi hücum üçlüsü konumunda. Bordo-mavili takımın 3 oyuncusu, 22 golle sezon başından beri ellerinde bulundurdukları bu unvanı koruyor. Cornelius, Bakasetas ve Nwakaeme 46 puana direkt katkı yaptı. Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 18 maçta da rakip fileleri havalandırdı.

  • Pesic ve Visca önde
  • Geride kalan 19 haftada Karagümrük'ün Alexandar Pesic 11 golle zirvede yer alırken Sırp oyuncuyu Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius ve Başakşehir forveti Stefano Okaka 9 golle takip etti. Ligin ilk yarısı itibarıyla en fazla asist yapan oyuncuları ise Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca oldu.

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