Suudi Arabistan basını yazdı: Talisca Süper Lig'e dönüyor

Sezon başı ve ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Al Nassr ile yolları ayrılıyor

Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Talisca, kulüpten ayrılma kararı aldı. Brezilyalı yıldızın yeni rotasının ise yeniden Süper Lig olacağı belirtiliyor.

Galatasaray'a imza atabilir

Haberde Galatasaray'ın Anderson Talisca ile sözlü anlaşma sağladığı öne sürüldü. Bu sezon 16 maçta 14 gol atan Talisca'nın sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu belirtildi.















