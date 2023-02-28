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Spor

Suudi Arabistan basını yazdı: Talisca Süper Lig'e dönüyor

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca'nın Galatasaray ile sözlü anlaşmaya vardığı iddia edildi. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yolları ayırma kararı alan Brezilyalı yıldızın, sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu iddia ediliyor.

18:11 . 28/02/2023 Salı
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Talisca'nın Galatasaray'a geleceği iddia ediliyor

Talisca'nın Galatasaray'a geleceği iddia ediliyor

Sezon başı ve ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Al Nassr ile yolları ayrılıyor

Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Talisca, kulüpten ayrılma kararı aldı. Brezilyalı yıldızın yeni rotasının ise yeniden Süper Lig olacağı belirtiliyor.

Galatasaray'a imza atabilir

Haberde Galatasaray'ın Anderson Talisca ile sözlü anlaşma sağladığı öne sürüldü. Bu sezon 16 maçta 14 gol atan Talisca'nın sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu belirtildi.





#Talisca
#Galatasaray
#transfer
1 saat önce
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Suudi Arabistan basını yazdı: Talisca Süper Lig'e dönüyor
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