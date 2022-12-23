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Ronaldo Al Nassr'a giderse 2030'un elçisi olacak

2022 Dünya Kupası'nda Katar'ın organizasyon başarısı, turnuvanın bol hikayeli ve güzel geçmesi Suudi Arabistan'ın da bir Dünya Kupası'na adaylık yapma isteğini beraberinde getirdi. 2030 için adaylığa hazırlanan Arabistan, Ronaldo'nun Al Nassr'a olası transferini de adaylıkta kullanabilir. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistanın 2030 Dünya Kupası için Ronaldo planı!
Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile anlaşması bekleniyor.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, ilk günden son güne kadar Dünya'nın gündeminden düşmemişti. Hatta tahminlere göre final maçını yaklaşık 4 milyar insan takip ettti.

Suudi Arabistan, Katar'ın yaptığı bu reklam sonrası kolları sıvadı ve hazırlıklara başladı. Arabistanlı yetkililer adaylık için Yunanistan ve Mısır'ı da ortak olarak düşünüyor.

Edinilen bilgilere göre çoğunlukta Arabistan'da geçecek turnuvaya Mısır ve Yunanistan, tıpkı Meksika ve Kanada'nın ABD'ye ettiği gibi eşlik edecek.

2030'a adaylık başvurusu yapması beklenen Arabistan, Mısır ve Yunanistan'ın haritadaki yerleri.
2030'a adaylık başvurusu yapması beklenen Arabistan, Mısır ve Yunanistan'ın haritadaki yerleri.

Suudi Arabistan'ın Ronaldo planı

Diğer taraftan Manchester United'tan ayrılan ve Dünya Kupası boyunca adı dillerden düşmeyen Cristiano Ronaldo'yu bir süredir Al Nassr istiyor.

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda 5 maçta görev alırken 1 gol attı.
Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda 5 maçta görev alırken 1 gol attı.

Söylentilere göre yakın bir zamanda resmiyete dökülmesi beklenen transfer, Arapların 2030 Dünya Kupası için planının bir parçası.

Suudi Arabistanlı yetkililer Ronaldo'nun transferinin ardından 2030'daki turnuvanın ev sahipliğini alabilmek için dünya yıldızını sunumlarda kullanacak ve bu hakkı elde ettiği takdirde Portekizliyi turnuva elçisi yapacak.

  • 2022 Katar Dünya Kupası'nın elçiliğini David Beckham yapmış, bunun için yaklaşık 180 milyon dolar ücret almıştı.

Ronaldo'nun kararı bekleniyor

Manchester United ile sözleşmesini fesheden Ronaldo'nun henüz bir kulübü yok. Al-Nassr ile anlaşmaya yakın olan Portekizli yıldızın, bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde ise senelik 200 milyon dolar kazanması bekleniyor.

2030 Dünya Kupası'na kimler aday?

2030'da düzenlenecek Dünya Kupası'na şu an için 2 aday var. Geçtiğimiz haftalarda aralarına Ukrayna'yı da katan İspanya-Portekiz konsorsiyumu ve Uruguay-Arjantin-Şili-Paraguay konsorsiyumu başvurularını yaptı.

2030 Dünya Kupası'nın nerede oynanacağı ne zaman belli olacak?

2030 Dünya Kupası'nın ev sahibi, 2024'te Japonya'da düzenlenecek FIFA Kongresi'nde açıklanacak.

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