Takımı sahadan çekmekle tehdit edip penaltıyı iptal ettirdi

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Kan donduran olay: Antalya’da çöp konteynerinde cenin bulundu

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir çöp konteyneri içerisinde 4-5 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu. Polis ekipleri ceninin kime ait olduğunu ve kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulmak için geniş çaplı inceme başlattı.