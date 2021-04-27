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Spor Takımı sahadan çekmekle tehdit edip penaltıyı iptal ettirdi
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Takımı sahadan çekmekle tehdit edip penaltıyı iptal ettirdi

Kuveyt Ligi'nde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, verilen penaltı kararını takımını sahadan çekme tehdidiyle iptal ettirdi.

Haber Merkezi İHA
Takımı sahadan çekmekle tehdit edip penaltıyı iptal ettirdi
Başkanın oyuna müdahalesi büyük yankı uyandırdı.

Kuveyt Premier Ligi’nin 12. haftasında oynanan Al Salmiya ile Al Qudisiya karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu.

Maçın hakemi 101. dakikada Al Qudisiya lehine penaltı kararı verdi. Bu kararın ardından mücadeleyi tribünden izleyen Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, yeşil zemine inerek oyuncularına soyunma odasına gitmelerini söyledi ve stat ışıklarını kapattırdı.

Başkanın bu sert tavrı karşısında maçın hakemi, pozisyonu VAR’da izleyerek penaltı kararını iptal etti.

Al Salmiya - Al Qudisiya müsabakası golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Kuveyt Ligi'nde ilginç olay: Takımı sahadan çekme tehdidiyle penaltı kararını iptal ettirdi
OYNAT 00:46
Kuveyt Ligi'nde ilginç olay: Takımı sahadan çekme tehdidiyle penaltı kararını iptal ettirdi
Kuveyt Ligi'nde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Al Salmiya başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, verilen penaltı kararını takımını sahadan çekme tehdidiyle iptal ettirdi.

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