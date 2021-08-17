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Jose Mourinho'dan rekor transfer

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Chelsea'nin İngiliz forveti Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncu için Roma, rekor seviyede bir bonservis ücreti ödedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tammy Abraham Romada
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi elemelerindeki rakibi Roma, kadrosunu Tammy Abraham ile güçlendirdi. İtalyanlar, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine Chelsea forması giyen 23 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kadrosuna kattı.

Abraham için rekor bonservis

Tammy Abraham ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Roma, bonservis ücreti olarak Chelsea'ye 40 milyon euro+5 milyon euro bonus ödeyecek. Bu rakam aynı zamanda Roma'nın kulüp tarihinde bir oyuncuya ödediği en yüksek bonservis bedeli.

  • Chelsea altyapısından çıkma olan Abraham, geride bıraktığımı sezon 32 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu bu mücadelelerde 12 gol atarken, 6 da asist yaptı.

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