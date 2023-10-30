Tarihin en iyi Galatasaray'ı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 28 puan elde eden sarı-kırmızılı takım, 10. haftalar itibarıyla tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.





Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Ankaragücü Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.





Galatasaray, Süper Lig'de daha önce ilk 10 maçlar itibarıyla en iyi başlangıcını 1959-1960, 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 8'er galibiyet ve 2'şer beraberlikle yapmıştı.









Deplasmanda da öne çıkıyor





Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında gösterdiği başarılı performansla da tarihe geçti. Ligin geride kalan bölümünde konuk olarak çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 16 puan elde eden sarı-kırmızılı takım, ilk 6 maçlar itibarıyla lig tarihindeki en iyi deplasman performansını tekrarladı.





Sarı-kırmızılılar, daha önce 1996-97 sezonunda deplasmandaki ilk 6 maçında 16 puan almıştı.



























