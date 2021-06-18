Spor Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı
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Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı

Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın solunum şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve genel durumunun iyi olduğu açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı
Mustafa Reşit Akçay

TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'dan endişelendiren bir haber geldi. 62 yaşındaki çalıştırıcının solunum şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Tecrübeli teknik adamın sağlık durumu hakkında kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

  • "Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


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