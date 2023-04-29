Tepki çeken bilet fiyatı: 50 bin TL'ye 1. Lig maçı

Tuzlaspor iç saha maçlarını Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynuyor.
Tuzlaspor-Eyüpspor maçı bilet fiyatları şaşkınlığa neden oldu. Tuzlaspor, ev sahibi bilet fiyatını 38 bin 500 TL yaparken, misafir tribün bilet fiyatını ise 50 bin TL olarak belirledi.
İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının 1’inci kategori bilet fiyatı 15 bin TL iken, Tuzlaspor'un belirlediği bilet fiyatları futbolseverlerin tepkisini çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesine göre kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30’undan fazla fiyatla satan takımlara para cezası veriliyor.