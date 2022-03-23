TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı: Savaş mağduru sporculara kapımız açık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ukraynalı sporcuların Türkiye’de oynamasına ilişkin geçici transfer sezonu açmayı planladıklarını açıkladı. Transfer sezonlarının sürelerinin FIFA ve UEFA kurallarına tabi olduğunu belirten başkan Nihat Özdemir, “Türkiye Futbol Federasyonu olarak FIFA ve UEFA’ya bağlıyız. Transfer sezonlarımızın başlaması ve bitmesi FIFA ve UEFA kurallarına tabidir. Bu konuda FIFA ve UEFA ortak bir karar alabilir. Rusya ve Ukrayna’da futbol oynayan ancak savaş durumundan dolayı şimdi futbol oynayamayan sporcuların, spor hayatlarının devam etmesi için geçici bir müddet transfer sezonunu açmayı planlıyoruz. TFF olarak FIFA ve UEFA ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Bunu da yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağız” şeklinde konuştu.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, nYeni Şafak Muhabiri Yasemin Asan’a açıklamalarda bulundu.

Hakemlerle ilgili kararı Tahkim verecek

Merkez Hakem Kurulu’nun bazı hakemlere artık görev verilmemesi kararını da değerlendiren Özdemir, “Hakemlerle ilgili bir karar aldık. Bununla ilgili arkadaşlarımız Tahkim Kurulu’na müracaat etti. Dosya orada incelenmektedir. Tahkim Kurulu’nun kararı beklenmektedir. Türkiye bir hukuk devletidir ve Türkiye Futbol Federasyonu da bu hukuka tabidir. Tahkim Kurulumuz bizim Yargıtay’ımızdır ve Tahkim Kurulu bunun kararını verecektir. Herkesin de bu karara saygı duyması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Portekiz'den tur atlayarak dönmek istiyoruz

A Milli Takımı’nın Dünya Kupası’na gidebilmek için yarın Portekiz ile oynayacağı play-off maçını da değerlendiren Özdemir, “Portekiz yakın zamanda Avrupa şampiyonu oldu. Katar yolunda istemediğimiz bir rakipti. Ancak kurada Allah nasip etti. Tek maçlık sistemlerde kimin ne yapacağı belli olmaz. Tur atlamak için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Oradan tur atlamış olarak dönmek istiyoruz. Turu geçersek İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle oynayacağız. 2 maçı da alırsak inşallah Dünya Kupası finallerine gitmiş olacağız” diye konuştu.