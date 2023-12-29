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Spor

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak açıklama: Süper Kupa ileri bir tarihe ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak açıklama metninde, "Ev sahibi ülkenin federasyonuna teşekkür ederiz. Müsabaka ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

22:04 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 22:20 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Süper Kupa müsabakası ertelendi.
Süper Kupa müsabakası ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.


Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.


Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz"




#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#TFF
17 dakika önce
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