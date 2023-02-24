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Spor

TFF'den erteleme maçlarına dair bilgilendirme

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda erteleme maçlarında uygulanan futbol müsabaka talimatının 18. maddesinin geçerli olacağını, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 8 Şubat'ta oynanması gereken 24. hafta karşılaşmalarında ise erteleme hükümlerinin uygulanmayacağını duyurdu.

21:15 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu

TFF'den yapılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü, Spor Toto Süper Lig'de oynanması gereken HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor müsabakaları ile aynı tarihte Spor Toto 1. Lig'de oynanması gereken Eyüpspor-Bodrumspor müsabakasının yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Ertelenen bu müsabakaların oynanacağı tarihte futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümleri geçerlidir." ifadeleri yer aldı.

Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümleri;

1- Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.

2- Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.

3- Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.

TFF'nin açıklamasında Süper Lig'de oynanacak 24. hafta karşılaşmalarının erteleme müsabakası kapsamında olmadığı hatırlatılarak, şu ifadeler yer aldı;

"Bununla birlikte 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gereken TFF 2. Lig'in 24. hafta müsabakaları ile Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in 24. haftaları ve TFF 3. Lig'in 22. haftası da dahil olmak üzere profesyonel liglere ilişkin fikstürün yeniden düzenlenmesi nedeniyle bu müsabakaların erteleme müsabakası kapsamında olmadığı ve futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz."

#Türkiye Futbol Federasyonu
#Süper Lig
#Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
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TFF'den erteleme maçlarına dair bilgilendirme
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