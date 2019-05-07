SÜPER LİG

Tiago Lopes'in ayağının görüntüsü paylaştı

İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Tiago Lopes, Trabzonspor maçı sonrasında ayağının fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi IHA
Tiago Lopes, Trabzonspor maçında 90 dakika sahada kaldı.

Tiago Lopes, Trabzonspor maçında 90 dakika sahada kaldı.

Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan ve müsabakayı 4-2 mağlup noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor’da Tiago Lopes sakatlandı.

Maçın ilk yarısında Vahid Amiri ile girdiği bir pozisyonda ayağına aldığı darbe neticesinde sakatlanan ve maçı sakat sakat noktalandıran Tiago Lopes, ayağının fotoğrafını çekerek aldığı darbeyi gösterdi.

Lopes, ayağının fotoğrafını üzüntü emojisi kullanarak paylaştı.

MR’ı çekilen Portekizli futbolcunun bu hafta Kayseri’de oynanacak Kasımpaşa maçında görev almasının zor olduğu ifade edilirken, tedavisine başlandı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.