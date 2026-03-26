Toprak Razgatlıoğlu ABD'de piste çıkıyor

Toprak Razgatlıoğlu ABD'de piste çıkıyor

12:0126/03/2026, Perşembe
AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun üçüncü yarışında ABD'de piste çıkacak.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun üçüncü yarışında ABD'de piste çıkacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun üçüncü yarışında ABD'de piste çıkacak.

Teksas'ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sıralama turları 28 Mart Cumartesi günü TSİ 18.50'de, sprint mücadelesi TSİ 23.00'te başlayacak. Yarış ise 29 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te koşulacak.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki etabı Tayland ve Brezilya'da yarışları 17. sırada tamamlamıştı.

Prima Pramac Yamaha ile MotoGP'de ilk sezonunu geçiren milli sporcu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 56 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 45

3. Pedro Acosta (İspanya): 42

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 37

5. Marc Marquez (İspanya): 34

