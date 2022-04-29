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Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş

Trabzon’da Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi’nce 25 metreye 61 metre, 350 kilogram ağırlığında dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı. Taraftarlar bayrakla yürüyüş gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonda dev bayrakla yürüyüş
Trabzonsporlu taraftarların yaptırmış olduğu dev bayrak

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların hazırlıkları sürüyor. Çarşıbaşı ilçesinde Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi’nce 25 metreye 61 metre genişliğinde dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı.

Büyüklüğü nedeniyle sokaklara sığmayan ve taşınamayan dev bayrak sergilenmeden önce ilçe merkezinde tören düzenlendi. Coşkulu taraftarlar, bando takımı eşliğinde dev bayrağı taşıyıp, marşlar söyleyerek şampiyonluk yürüyüşü yaptı.

  • Çarşıbaşı İlçe Stadyumu’nda son bulan yürüyüşün ardından 350 kilogram ağırlığındaki bayrak yeşil sahada açıldı. Bayrağın ucundan tutarak sallayan taraftarlar yere serdiği bayrağın etrafında horon oynadı. Dev bayrak yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde Medical Park Stadyumu’na taşınacak ve maç sırasında tribünlerde sergilenecek.

Trabzonsporlu taraftarların yapmış olduğu dev bayrak
Trabzonsporlu taraftarların yapmış olduğu dev bayrak
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