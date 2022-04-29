Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş

Dünya

Rusya muhalefeti Putin'in bir sonraki adımını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş Ukrayna'nın doğusuna kaymış durumda. Savaşın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı endişeleri ise artarak devam ederken hapisteki Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin yardımcılarından Vladimir Ashurkov, Putin'in hedefindeki iki ülkeyi açıkladı.