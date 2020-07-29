Trabzonspor-Alanyaspor (CANLI)

2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu belli oluyor. Finale kalan iki takım Trabzonspor ile Alanyaspor bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Gözler golcülerde

Süper Lig’de bu sezon gol kralı olan Trabzonspor’un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth ve ikinci sırada olan Alanyaspor’un golcüsü Papiss Cisse, Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımlarının en önemli silahı olacak.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası, saat 21.30 başlayacak ve şifresiz olarak ATV'den canlı olarak izlenebilecek.

⚔ Trabzonspor-Alanyaspor

🏟 Atatürk Olimpiyat Stadyumu

🕤 21.30

📺 ATV

❓ Kim kazanır? pic.twitter.com/lcN6BTM70o — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 29, 2020

58. Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Bordo-mavililer söz konusu maçta 10 yıllık kupa hasretine son vermek isterken, Alanyaspor ise ilk kez kupayı müzesine getirmek için mücadele edecek. Ligin en golcü isimleri ise bu maçta takımları adına ter dökecek. Bir tarafta Süper Lig’de attığı 24 golle gol kralı olan Alexander Sörloth, diğer tarafta ise Sörloth’un en yakın takipçisi Papiss Cisse takımlarının en büyük kozları olacak.

İlk 11'ler

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa,Parmak, Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth Alanyaspor 11'i: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse



