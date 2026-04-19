Trabzonspor - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 30. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de oynanacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada bordo-mavililerin tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek.
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Batagov, Vişça ile sarı kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertlilerde ise sarı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner, takımını yalnız bırakacak.