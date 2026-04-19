Trabzonspor - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

16:1119/04/2026, Pazar
Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleden kare.
Süper Lig 30. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Canlı anlatıma haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 30. haftasında Başakşehir ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de oynanacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada bordo-mavililerin tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek.

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Batagov, Vişça ile sarı kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerde ise sarı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner, takımını yalnız bırakacak.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor:
Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu.
Başakşehir:
Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.

