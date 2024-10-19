Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Ligde yenilgisi bulunmayan 1 galibiyet ve 6 beraberlik alan Trabzonspor, 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir karşılaşmayla kariyerindeki 1000'inci maçına çıkacak. Bugüne kadar çıktığı 999 karşılaşmada 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililerde akatlıkları bulunan Denswil, Nwakaeme, Savic, Enis Destan, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise Duarte ve Ömer Ali Şahiner kadroda yer almayacak.