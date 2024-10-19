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Trabzonspor Başakşehir karşısında galibiyet peşinde

Trabzonspor Başakşehir karşısında galibiyet peşinde

09:5719/10/2024, Cumartesi
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş, Başakşehir karşılaşmayla kariyerindeki 1000'inci maçına çıkacak. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel kadrolarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.


Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.


Ligde yenilgisi bulunmayan 1 galibiyet ve 6 beraberlik alan Trabzonspor, 9 puanla 10. sırada yer alıyor.


Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir karşılaşmayla kariyerindeki 1000'inci maçına çıkacak. Bugüne kadar çıktığı 999 karşılaşmada 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı.


Bordo-mavililerde akatlıkları bulunan Denswil, Nwakaeme, Savic, Enis Destan, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise Duarte ve Ömer Ali Şahiner kadroda yer almayacak.


TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Mendy, Eren, Okay, Lundstram, Vİsca, Cham, Orsic, Banza

Başakşehir: Muhammed, Kemen, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Deniz Türüç, Pelkas, Berkay, Serdar, Piatek.


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Trabzonspor
#RAMS Başakşehir
#Trendyol Süper Lig

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