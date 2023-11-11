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Spor

Başkan Ertuğrul Doğan’dan hakem memnuniyeti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TÜMOSAN Konyaspor maçını yöneten hakem Cihan Aydın ve ekibine söz ederek, “Pozitif insiyatif alan, gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

16:42 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 17:04 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Başkan Ertuğrul Doğan - Hakem Cihan Aydın

Başkan Ertuğrul Doğan - Hakem Cihan Aydın

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçında görev alan hakem Cihan Aydın ve ekibine teşekkür açıklamasında bulundu.


Ertuğrul Doğan, “Özlemişiz doğrusu” diyerek yaptığı yazılı açıklamada; “Skordan bağımsız olarak hepimizin, istediği şey işte bu” diyerek şöyle dedi:

“Yeneriz, yeniliriz, berabere kalırız. Bunlar futbolun içinde olan ve olağan şeyler, işler. Ama futbolla bağdaşmayan, hiç alakası olmayan işleri bunun içine sokmaya çalışırsanız, bir de bunu geçen haftaki gibi herkesin gözü önünde cüretkar ve tehditkar bir şekilde uygulamaya kalkarsanız, işte o zaman, bunlar bizim kaldırabileceğimiz işler olmaktan çıkar”

'Hakemlere teşekkürlerimi sunuyorum'

"Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan maçı yöneten hakemlerin kendisini umutlandırdığını belirtip, övgü ile söz ederek, “Ben dün akşam bu sahada, dürüstçe ve baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyor, hem de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum”


Hakem Cihan Aydın




#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Hakem
#TÜMOSAN Konyaspor
32 dakika önce
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