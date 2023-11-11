Başkan Ertuğrul Doğan - Hakem Cihan Aydın
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçında görev alan hakem Cihan Aydın ve ekibine teşekkür açıklamasında bulundu.
“Yeneriz, yeniliriz, berabere kalırız. Bunlar futbolun içinde olan ve olağan şeyler, işler. Ama futbolla bağdaşmayan, hiç alakası olmayan işleri bunun içine sokmaya çalışırsanız, bir de bunu geçen haftaki gibi herkesin gözü önünde cüretkar ve tehditkar bir şekilde uygulamaya kalkarsanız, işte o zaman, bunlar bizim kaldırabileceğimiz işler olmaktan çıkar”
"Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan maçı yöneten hakemlerin kendisini umutlandırdığını belirtip, övgü ile söz ederek, “Ben dün akşam bu sahada, dürüstçe ve baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyor, hem de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum”