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Spor Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek derbiyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Zorbay Küçük

Süper Lig'in 31'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Tahkim Kurulu tarafından görevlerine geri dönmesi kararı verilen hakemlere bu hafta maç verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:


2 Nisan Cumartesi

  • 13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
  • 16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol
  • 16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
  • 20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük:Ali Şansalan

3 Nisan Pazar

  • 13.30 Kasımpaşa -Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
  • 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
  • 20.30 Trabzonspor -Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Nisan Pazartesi

  • 20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
  • 20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz
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