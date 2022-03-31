Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hayat standartlarını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşadık

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de başta enflasyon, hayat pahalılığı olmak üzere üretim maliyetlerindeki artışlar, vatandaşlarımızın günlük hayatını etkiledi. Maalesef hayat standartlarını olumsuz yönde etkileyen birtakım gelişmeleri hep beraber yaşadık, yaşıyoruz" dedi.