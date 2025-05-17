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Trabzonspor Bodrum FK maçına hazır

Trabzonspor Bodrum FK maçına hazır

16:2417/05/2025, السبت
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.


Karadeniz ekibinin 20 kişilik kamp kadrosunda Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Tim Jabol, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş ve Danylo Sikan yer aldı.






#Trabzonspor
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