Fırtına dolu dizgin ilerliyor: Zirvenin rengi bordo mavi

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 kazanmasını bildi ve liderliğini perçinledi.
Maçtan dakikalar;
GOL!
- 22. dakikada Pohjanpalo ceza sahası içinde vuruşunda Edgar le’nin eline çarpan top sonrası VAR’a giden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Dokovic meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından ağlarla buluşturdu. 0-1
35. dakikada Cemali Sertel sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Trabzonspor sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Gökhan topu yumrukladı. Hamsik, önüne düşen meşin yuvarlağa gelişine vurunca Bolasie’nin eline çarpan top sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktası gösterdi.
GOL!
- 43. dakikada penaltı atışını kullanan Djaniny meşin yuvarlağı kaleci Gökhan’un solundan ağlarla buluşturdu. 1-1
45+3. dakikada Trabzonspor sol taraftan korner atışı kullandı. Kale sahasına yakın yerden Cornelius’un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.
63'üncü dakikada Hamsik'in kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutu üstten auta çıktı.
65'inci dakikada Trondsen'in sol kanatan ortasına Djaniny kafa koydu. Top az farkla auta çıktı.
70'inci dakikada Djokovic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Uğurcan topu kornere çeldi.
GOL!
- 72'nci dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı kornerde Hugo kafayı vurdu. Kaleci Gökhan'dan seken top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Bu oyuncu altıpas içinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
85'inci dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşa Vitor Hugo kafayu vurdu. Top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.
11. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor' 2-1 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. pic.twitter.com/DQXlDVTAVh
11. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor' 2-1 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. pic.twitter.com/DQXlDVTAVh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 29, 2021
Namağlup serisi sürüyor
Abdullah Avcı yönetiminde son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1'lik skorla alan Trabzonspor, yenilmezliğini sürdürdü.
Bordo-mavililer, ligde son 23 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik aldı.
Trabzonspor'da sarı kart gören Edgar, cezalı duruma düştü. Bu futbolcu, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında görev yapamayacak.
- Bordo-mavili takımda maçın 12. dakikasında sakatlanan Gervinho da sedye ile oyun alanını terk etti.