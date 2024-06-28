Trabzonspor Cihan Çanak'la sözleşme imzaladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, transfer nedeniyle Belçika ekibi Standart Liege'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon euro'nun üç taksit halinde ödeneceği belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2024-2025 futbol sezonunda 467 bin euro, 2025-2026 futbol sezonunda 488 bin euro, 2026-2027 futbol sezonunda 509 bin euro garanti ücret, opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027-2028 futbol sezonunda 623 bin euro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.