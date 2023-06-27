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Spor

Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i resmen duyurdu

Trabzonspor Yunan ön libero Dimitrios Kourbelis'in transferini duyurdu. 29 yaşındaki Dimitrios Kourbelis ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

23:00 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Dimitrios Kourbelis

Dimitrios Kourbelis

2023-24 sezonunun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ilk resmi takviyesini duyurdu.

Bordo-Mavililer bir süredir temas halinde olduğu Dimitrios Kourbelis'in transferini resmiyete döktü. Deneyimli ön libero ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Maaşı da belli oldu

Öte yandan oyuncuya 2023-24 sezonu için 950 bin Euro, 2024-25 sezonu için 1 milyon Euro ve opsiyonunun kullanılması durumunda 2025-26 sezonunda 1.1 milyon Euro ücret verileceği KAP'a bildirildi.

''Bize her yer Trabzon''

Transferle ilgili Trabzonspor'dan paylaşılan videoda Kourbelis, "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Ailenize katıldığım için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisi yapmak için hazırım. Bize Her Yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 36 maça çıktı

Bu sezon 36 resmi maçta 2386 dakika görev alan Kourbelis; 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 10 sarı kart, bir de çift sarıdan kırmızı kart gördü.


2021-22 sezonunda Yunanistan Ligi'nde ilk 22 haftada sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Sadece son 5 maçta forma giydi.


En başarılı sezonu 2019-20 oldu. Bu dönemde 37 karşılaşmada 3 bin 161 dakikada ağlara 4 gol yollarken 1 de asist yaptı.


Yunanistan Milli Takımı'nda da 30 müsabakada 1 gol buldu.


#Dimitrios Kourbelis
#Trabzonspor
#transfer
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