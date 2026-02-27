Trabzonspor - Fatih Karagümrük

Yeni Şafak
16:3527/02/2026, Cuma
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Trabzonspor 4-3 kazanmıştı.
Trabzonspor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bugün saat 20.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.


Geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışında tekrar umutlanan bordo-mavili takım, Fatih Karagümrük'ü yenerek yoluna devam etmek istiyor.


Karadeniz ekibi, ligde 23 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 48 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.


Trabzonspor'da Visca ve Folcarelli, sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov ise 3 hafta sonra kadroya dahil olabilecek.


Muhtemel 11'ler

Trabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lövik, Oulai, Ozan, Felipe, Muçi, Mustafa, Onuachu.
Karagümrük:
Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Berkay, Babicka, Larsson.






