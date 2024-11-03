Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe bugün Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Turgut Doman.