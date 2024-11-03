Süper Lig'de bu akşam oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe bugün Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Turgut Doman.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakemi de belli oldu. Dev karşılaşmada VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan olacak. Karaoğlan’a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.