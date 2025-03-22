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Trabzonspor günü çift antrenmanla tamamladı

Trabzonspor günü çift antrenmanla tamamladı

18:5422/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sabah ve akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, ısınmanın ardından salonda kuvvet çalıştı.


Akşam antrenmanında ise futbolcular, dinamik ve teknik ısınmanın ardından top kazanma oyunu ve taktik çalışması yaptı.


Bordo-mavili takım, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Göztepe

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