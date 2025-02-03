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Trabzonspor kupada sürprize izin vermek istemiyor

Trabzonspor kupada sürprize izin vermek istemiyor

13:093/02/2025, Pazartesi
IHA
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Trabzonspor kupada sürprize yer vermek istemiyor
Trabzonspor kupada sürprize yer vermek istemiyor

Trendyol Süper Lig’de beklentilerin gerisinde kalarak tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek kupaya moralli bir başlangıç yaptı. Bordo-mavililer, ikinci maçında 5 Şubat Çarşamba günü TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden İskenderunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor, dış sahada yaşadığı kötü sonuçları geride bırakıp, bu müsabakayı kazanarak kupada kayıpsız gitmeyi hedefliyor.


16 kez final oynadı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Beşiktaş’a karşı oynanan maçı son saniye golüyle 3-2 kaybederek, kupayı müzesine götürememişti. Karadeniz ekibi, bu sezon ise kupayı almak istiyor. A Grubu’nda lider konumda yer alan bordo-mavili takım, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.


9 kez şampiyon oldu

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası’nda 16 kez final oynarken, 9 kez de kupayı müzesine götürdü. İlk şampiyonluğunu 1976-1977 sezonunda Beşiktaş’a karşı kazanan Trabzonspor, toplamda 2 kez Beşiktaş’ı, 2 defa Gençlerbirliği’ni, 1’er kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor’u finalde mağlup etti.



#Trabzonspor
#Kayserispor
#Türkiye Kupası

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