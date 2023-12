Trabzonspor Özkan Sümer'i unutmadı

Ertürk, Özkan Sümer gibi aynı takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı yapan kimsenin olamayacağını belirterek, "Bu gurur Özkan hocamızın gururudur. Kendisine hep hocamız diyoruz ama Trabzonspor başkanlığı da yapmıştır. Hep 'hocamız' diye hitap ediyoruz çünkü Özkan hocamız bize hep yol göstermiştir. Ben kendisiyle yöneticilik yapma fırsatı bulamadım ama defalarca bir araya geldim. Her seferinde bir yol gösteren olmuştur" dedi.

"O yüzden bende çok büyük izler bıraktı. Sonrasında ne şanslıyım ki onunla konuşma, fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladım. Her insanın tanıması, sohbet etmesi gereken muhteşem bir insandı. Trabzonspor'un tarihinde çok önemli bir yere sahip, bu takımın her noktasına sirayet etmiş büyük bir efsane. Trabzonspor'un ve Türk futbolunun bu büyük efsanesi her zaman, en iyi şekilde anılacak."