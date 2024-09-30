Trabzonspor satılacak mı? Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı televizyon kanalında bankalar birliği anlaşmasından çıkılma sürecini ve gelecek projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





Başkan Ertuğrul Doğan şöyle konuştu

'2.1 milyar TL ödeme yaptık'

"Camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Bankalar Birliği'nden çıkmak için 2.1 milyar TL ödeme yaptık."





'Korkunç bir tabloyla karşılaşacaktık'

"Camiamız için çok önemli bir adımdı. Bankalar Birliği'nden çıkmak için geldiğimizden beri çalışıyorduk. Trabzonspor'un gerçekleri belli. Sponsorluklarda 50 milyon euro'ya yakın gelir elde ettik. Şuan itibariyle camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. 1.5 yıllık süreçte 2.1 milyar TL faiziyle birlikte Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Bu rakamları ödemeseydik faiz yüküyle korkunç bir tabloyla karşılaşacaktık."

'Gerekli planlamaları yapıyoruz'

"Şu anda en büyük problemimiz vergi borcu gibi duruyor. 25 yılda birçok vergi anlaşması yapılmış. İmkanlar zor, gelir de hemen hemen yok. Bu anlaşmalara uyulamadığı için 2 milyara yakın bir vergi borcu var. Bu borçlar için gerekli planlamaları yapıyoruz."

'İnsanlar bunu yanlış anlıyor'

"Trabzonspor ile alakalı yabancı yatırımcıların ilgisi mevcut. Netleşmeden konuşmamak lazım ama önemli bir yatırım grubu Trabzonspor'a ortaklık ve çalışmak için resmi olarak başvurusu oldu. Burada insanlar bunu yanlış anlıyor. Trabzonspor satılıyor mu diyorlar. Bu ilgi önemli, önemli bir değeri vardır."





'Son söz kongrenindir'

"Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. Trabzonspor taraftarın takımıdır. Satılmasına şiddetle karşıyım. Ama bu benim şahsımın vereceği karar değil. Ülkemizde kanun olarak büyük hissenin satılması mümkün değil. Burada son söz kongrenindir. Ben başkan olarak buna karşı dururum ama dediğim gibi son söz kongrenindir."

'İnsanları yanıltmayalım'

"Genel bir ortaklık yapısıyla teklif geldi. İnsanları yanıltmayalım. Ciddi bir görüşme olursa çıkar insanları bilgilendiririz."





'Tabii ki hata yaptık'

"Ben bulduğum parayı harcadım. Bulduğu parayı harcayan bir başkana kimse bir şey demezdi herhalde. Ben doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. Transferlerde tabii ki hata yaptık. İstanbul takımları da yapıyor."



















