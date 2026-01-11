Yeni Şafak
Trabzonspor Serdar Saatçı'yı kiraladı

Trabzonspor Serdar Saatçı'yı kiraladı

21:1211/01/2026, الأحد
G: 11/01/2026, الأحد
AA
Serdar Saatçı yeni formasıyla pozunu verdi.
Serdar Saatçı yeni formasıyla pozunu verdi.

Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Serdar Saatçı'nın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibine kiralandığını açıkladı.

Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı, sezon sonuna kadar Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibine kiralandı.


Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübüne, 2,5 milyon avroya satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır."




#Trabzonspor
#Serdar Saatçı
#Transfer
