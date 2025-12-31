Trabzonspor 'Süper Kupa' hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali’nde Gaziantep’te oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 11.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.