Trabzonspor 'Süper Kupa' hazırlıklarını sürdürdü

14:0031/12/2025, Çarşamba
DHA
Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali’nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali’nde Gaziantep’te oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 11.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.


Bordo mavili takım, bir günlük iznin ardından 2 Ocak Cuma günü hazırlıklarına devam edecek.

#trabzonspor
#süper kupa
#galatasaray
