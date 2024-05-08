Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında 3-2 kazandığı maçın rövanşında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.





Galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Paul Onuachu, 69. dakikada Fountas, 73', 77' Umut Bozok (2) kaydetti.





Bordo-mavililer, Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.





Trabzonspor, tarihinde 16. kez Türkiye Kupası'nda finale yükseldi ve oynadığı 15 finalde 9 kez kupaya uzanan taraf oldu.





5. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Beşiktaş 5. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan maçlarda Trabzonspor ile Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu bulunuyor.





FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU





FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lasagna, ceza sahasına yaklaştıktan sonra pasını ceza sahası içindeki Güven Yalçın'a verdi. Bu oyuncunun kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği şutta top üstten auta çıktı.





31. dakikada Eysseric'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşuna arka direkteki Ceccherini'nin yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

İKİNCİ YARI

54. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanatta Visca ile paslaşan Meunier, topu sağ ayağının dışıyla ceza sahasına gönderdi. Arka direkteki Onuachu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.





69. dakikada Trabzonspor farkı 2 yaptı. Sağ kanatta topla buluşan Bardhi, ceza sahasına girip son çizgiye indikten sonra kale önüne çevirdi. Kale önünde Fountas'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Emre Bilgin'in sağından ağlara gitti: 0-2.





72. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Edin Visca'nın sağ köşeden kullandığı kornerde top ceza sahası sol çaprazdaki Fountas'a geldi. Bu oyuncunun şutunda top Can Keleş'in eline çarptı ve hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.





74. dakikada Trabzonspor, 3'üncü golü buldu. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Umut Bozok meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.





77. dakikada Trabzonspor farkı 4 yaptı. Rakibini geçtikten sonra sağ taraftan ceza sahasına giren Visca, ortasını ceza sahası çizgisine yakın bir noktadaki Umut Bozok'a yaptı. Umut Bozok, kaleyi cepheden gören pozisyonda sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-4.





Karşılaşma Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor bu sonucun ardından finale yükselen taraf oldu.









FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

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