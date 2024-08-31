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Spor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli hocaya teşekkür edilirken, tazminat bedeli de belli oldu. Ayrıca sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Abdullah Avcı da, "Böyle bir şehre çok uzun zamandır, çok özledikleri bir şampiyonluk sevincini yaşatmış olmaktan hayatım boyunca büyük gurur duyacağım. Bundan sonra ne konuşulursa konuşulsun bu paha biçilmez duyguyu hiç kimse benden geri alamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
18:42 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:58 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Abdullah Avcı
Abdullah Avcı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi. Bordo mavili kulüp, Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.


Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Abdullah Avcı ne kadar tazminat alacak?


Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın alacakları hakkında da KAP'a açıklama yaptı. Trabzonspor'un KAP bildirimi şu şekilde:


"Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir.


Kamuoyuna duyurulur."


Abdullah Avcı'dan Trabzonspor'a teşekkür

Trabzonspor ile yollarını ayıran Abdullah Avcı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Taraftarlara teşekkür eden Avcı, şu ifadeleri kullandı:


"Çok sevdiğim Trabzonspor’a, oyuncularıma ve futbolla yatıp futbolla kalkan gerçek Trabzonspor sevdalılarına bugün hoşçakal demem gerekiyor.


Başta Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan olmak üzere beni daima evimde hissettiren tüm Trabzonspor ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara, hep doğrunun ve futbolun yanında oldukları için minnettarım.


Böyle bir şehire çok uzun zamandır, çok özledikleri bir şampiyonluk sevincini yaşatmış olmaktan hayatım boyunca büyük gurur duyacağım. Bundan sonra ne konuşulursa konuşulsun bu paha biçilmez duyguyu hiç kimse (ve ne kadar incitici olursa olsun hiç bir haksız eleştiri) benden geri alamaz.


Belki bugün değil ama bir gün mutlaka değeri anlaşılacak iki şeyin altını çizerek sizlere veda ediyorum.

Pedro, Batagov, Cham, Cihan, Draguş transferleri, önümüzdeki 3 yıl için bu takımın iskeletini oluşturacak çok dikkatli ve titiz bir anlayışla gerçekleştirildi.


Mevcut kadro, Milli Takımlara tam 10 oyuncu vermiş yüksek kalitede bir organizasyonun ürünü. Onlara iyi bakın.


Yazarken kendim de farkındayım, şu an hayal kırıklıkları ve alınan erken sonuçlar doğruların önüne geçiyor çünkü bu bir Geç Hasat. Gene de yazmak boynumun borcu.


Bugün bu güzel şehirden ayrılıyorum ve bu renkler, bana yaşattığı en güzel duygularla birlikte benimle beraber geliyor.


Hoşçakal Trabzon.

Abdullah Avcı."



#Trabzonspor
#Abdulah Avcı
#Süper Lig
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