Anthony Nwakeme kupa finalinde oynayacak mı? Resmen açıklandı

Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek bordo-mavili takıma yıldız oyuncusu Nwakaeme'den müjdeli haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, Alanyaspor maçı kamp kadrosuna yer aldı.

Trabzonspor'un kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Manuel da Costa, Majıd Hosseını, Manoel Mesıas, Joao Pereıra, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Fılıp Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndıaye, Jose Sosa, Guılherme, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan takımımız İstanbul’a gitti



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