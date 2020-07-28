ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Trabzonspor'da Anthony Nwakeme kupa finalinde oynayacak mı?

Anthony Nwakeme kupa finalinde oynayacak mı? Resmen açıklandı

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, Türkiye Kupası finalinde oynanacak Alanyaspor maçı kamp kadrosunda yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nwakaeme sakatlığı nedeniyle sona maçta forma giyememişti.

Nwakaeme sakatlığı nedeniyle sona maçta forma giyememişti.

Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek bordo-mavili takıma yıldız oyuncusu Nwakaeme'den müjdeli haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, Alanyaspor maçı kamp kadrosuna yer aldı.

Trabzonspor'un kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

  • Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Manuel da Costa, Majıd Hosseını, Manoel Mesıas, Joao Pereıra, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Fılıp Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndıaye, Jose Sosa, Guılherme, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç.


Türkiye Kupası sahibini buluyor
Türkiye Kupası sahibini buluyor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak.Bu önemli müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak. VAR ise Fırat Aydınus, AVAR’da da Emre Malok görev yapacak.Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.Trabzonspor’un final yoluTrabzonspor, Türkiye Kupası’na 5. turdan başladı. Bu turda Altay ile oynayan bordo-mavililer, 2-1 ve 4-1’lik skorla rakibini eledi. Son 16 turunda Denizlispor’u penaltılarla geçen Karadeniz temsilcisi çeyrek finalde de BB Erzurumspor’u 5-0 ve 4-1’lik skorlarla yendi. Yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor, sarı-lacivertlileri 3-1 ve 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.Alanyaspor ilk kez finaldeAlanyaspor kupaya 4. turda İnegölspor maçı ile başladı ve rakibi 3-0 ile geçti. 5. turda Adanaspor’u 7-1 ve 5-1 gibi farklı skorlarla eleyen turuncu-yeşilliler, son 16 turunda da Kasımpaşa ile karşılaştı. Rakibini evinde 3-1 yenen Akdeniz ekibi deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen tur atlayan takım oldu. Çeyrek finalde de Galatasaray’ı geçen Alanyaspor, yarı finalde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya’yı da 1-0 ve 4-0 yenen Alanyasapor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nda finale çıktı.9. randevuİki takım bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Alanyaspor 4 kez rakibini mağlup ederken, Trabzonspor da 2 kez galip geldi. 2 karşılaşmada berabere sona erdi. Bu sezon oynanan iki karşılaşmanın biri 2-2 berabere biterken, diğerini de bordo-mavililer 1-0 kazandı.Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu. Aytemiz Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele edecek.Alanyaspor'un yeni sezon formalarında gururlandıran detay

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