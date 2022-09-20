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Trabzonspor'da Bartra savunmanın vazgeçilmezi oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyet golünü kaydeden İspanyol stoper Marc Bartra, teknik direktör Abdullah Avcı'nın savunmadaki vazgeçilmezi oldu.

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Haber Merkezi AA
Trabzonsporda Bartra savunmanın vazgeçilmezi oldu
Marc Bartra

Trabzonspor'un 14 Ağustos'ta Real Betis'ten transfer ederek Trabzon'a getirdiği İspanyol futbolcu, 16 Ağustos'ta UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın son 32 dakikalık bölümünde görev alarak yeni takımında hemen forma giymeye başladı.

9 maçta 706 dakika süre aldı

Ligin 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında da ikinci yarının başında oyuna dahil olan Bartra, daha sonraki bölümde oynanan 3 Avrupa Kupası, 4 lig maçında ilk 11'de sahaya çıkarak 90'ar dakika görev yaptı. Bartra, ligde 5 maçta 404 dakika, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 maçta 122 dakika, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 180 dakika olmak üzere toplam 9 maçta 706 dakika süre aldı.

Denswil veya Hugo ile oynadı

Teknik direktör Abdullah Avcı, Bartra'nın takıma katılmasının ardından bu futbolcuyu sol stoperler Denswil veya Hugo ile yan yana oynattı. Avcı; Galatasaray, Adana Demirspor ve Gaziantep FK maçında sağ stoperdeki İspanyol oyuncuyu Hugo ile yan yana oynatttı. Bartra, HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında ise Denswil ile beraber ilk 11'de görev aldı.

Gaziantep FK maçında galibiyeti getiren golü attı

İspanyol futbolcu, savunmanın yanı sıra zaman zaman hücuma da katkı vermeye çalıştı. Bartra, özellikle Trabzonspor'un 7. haftada Gaziantep FK'yi 3-2 yendiği maçta uzatma dakikalarında attığı golle takımının 3 puan almasında büyük rol oynadı. Bartra, söz konusu karşılaşmada fileleri havalandırarak bordo-mavili formayla ilk gol sevincini de yaşadı.

  • Marc Bartha, geçen sezon La Liga'da Real Betis formasıyla tek golünü ligin 35. haftasında Barcelona karşısında atmıştı. 7 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmada golünü kaydeden İspanyol oyuncu, 133 gün sonra rakip ağları sarstı.
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