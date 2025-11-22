Yeni Şafak
Trabzonspor'da Başakşehir hazırlıklarına devam etti

18:1122/11/2025, Cumartesi
AA
Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanı taktik çalışması ve çift kale maçla sonlandırdı.


Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.






