Trabzonspor'da Başakşehir hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanı taktik çalışması ve çift kale maçla sonlandırdı.