Kadrosunu takviye etmek için 10 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemini bekleyen ve önce futbolcu satacak sonra alacak olan Trabzonspor'da hedef nokta atışı transfer yapmak. İlk etapta Benkovic, Kourbelis ve Umut Bozok ile yolların ayrılması bekleniyor.

Benkovic'e ülkesi Hırvatistan'dan ilgi gösteren ekipler var. 26 yaşındaki stoperin kira sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlrandırılması ihtimali öne çıkıyor. Kourbelis, hem ülkesi Yunanistan hem de Süper Lig'den ilgi görüyor. Umut Bozok'a da hem yurt içi hem de Fransa'dan talipler var.