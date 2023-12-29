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Spor

Trabzonspor'da 3 isim yolcu

10 Ocak'ta başlayacak ara transferde kadrosuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da hedef nokta atışı transfer yapmak. Bordo-mavililerde gidecekler listesindeki ilk 3 isimse Benkovic, Kourbelis ve Umut Bozok.

11:28 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:29 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Umut Bozok - Kourbelis - Benkovic
Umut Bozok - Kourbelis - Benkovic

Kadrosunu takviye etmek için 10 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemini bekleyen ve önce futbolcu satacak sonra alacak olan Trabzonspor'da hedef nokta atışı transfer yapmak. İlk etapta Benkovic, Kourbelis ve Umut Bozok ile yolların ayrılması bekleniyor.


Benkovic'e ülkesi Hırvatistan'dan ilgi gösteren ekipler var. 26 yaşındaki stoperin kira sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlrandırılması ihtimali öne çıkıyor. Kourbelis, hem ülkesi Yunanistan hem de Süper Lig'den ilgi görüyor. Umut Bozok'a da hem yurt içi hem de Fransa'dan talipler var.


Üç isim için teklifler önemli

Malmö'nün ilgilendiği Larsen, Panathinaikos'un listesindeki Bakasetas ve Bardhi içinse yapılacak tekliflerin miktarının önemli olduğu belirtildi.


Bakasetas & Bardhi





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Benkovic
#Kourbelis
#Umut Bozok
2 saat önce
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